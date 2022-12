Magomed Ankalaev: Sé que gané la pelea

El peso semipesado de la UFC Magomed Ankalaev sigue perplejo por su empate a dos contra Jan Blachowicz en el UFC 282.

En un reciente tweet, Ankalaev aclaró sus comentarios en una entrevista en el octágono.

«Quiero aclarar algo, lo que dije después de la pelea fue que no quiero pelear más en esta ciudad debido a los horribles juicios, no dije nada sobre que no quiero pelear en la UFC», tuiteó Ankalaev. «Quiero agradecer [a Dana White] y [a Mick Maynard] por la oportunidad».

En un tweet de seguimiento, Ankalaev amplió sus pensamientos sobre su actuación en UFC 282.

«Luché con todo mi corazón hoy, no hay excusa, pero tenía una rodilla comprometida, no fue mi mejor actuación, pero sé que gané la pelea», dijo Ankalaev. «Gracias [a Dana White] y a la [UFC] por darme esta oportunidad».

Ankalaev tendrá que esperar un poco para tener otra oportunidad por el cinturón de las 205 libras. Tras el UFC 282, el presidente de la UFC, Dana White, anunció que Jamahal Hill y Glover Teixeira se enfrentarán por el título vacante en el UFC 283 el mes que viene.

En su próxima aparición en el octágono, Ankalaev se enfrentará probablemente a otro contendiente de primera fila, con la esperanza de obtener una nueva oportunidad por el título que sin duda debería corresponderle por derecho.