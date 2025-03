Parece que la pelota ya está rodando firmemente cuando se trata de una segunda pelea entre el recién coronado campeón de peso semicompleto de la UFC, Magomed Ankalaev, y Alex Pereira.

Aunque Ankalaev cumplió su promesa de poner fin al reinado de Pereira en el pago por evento UFC 313 de este mes, incumplió en no intentar derribos en la pelea que ambos protagonizaron en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Aunque «Poatan» se mantuvo firme en su defensa de los derribos, fue incapaz de establecer su dominio habitual en el terreno de los golpes y cayó derrotado por decisión unánime en las tarjetas de puntuación.

A pesar de la forma de la derrota, tanto el ex rey de las 205 libras como su sucesor acogieron con satisfacción una revancha, que recibió luz verde del director ejecutivo de la UFC, Dana White. Evidentemente, la promoción no ha tardado mucho en empezar a organizarla.

Mientras respondía en X a las sugerencias de que Pereira luchó comprometido en el evento principal del 8 de marzo, Magomed Ankalaev afirmó que le habían ofrecido su primera defensa contra Pereira para el próximo mes de agosto.

«Joe Rogan mencionó que su equipo dijo que Alex peleó con una mano rota y Norovirus, cuando los peleadores se suben a la jaula nadie está al 100%. Me ofrecieron una revancha con él en agosto y dije que sí, pero si no está listo pelearé con quien sea, no importa.»

Este calendario puede sorprender a muchos, ya que se esperaba que Magomed Ankalaev y Alex Pereira reanudaran sus hostilidades en el evento anual PPV de la UFC, que se celebrará en octubre en Abu Dhabi.

