Magomed Ankalaev acaba de proclamarse campeón del peso semipesado de la UFC tras vencer por decisión unánime a Alex Pereira en el UFC 313 hace un par de semanas, pero ahora ha afirmado que ya ha aceptado su primera defensa del título.

«Tengo una fecha y ya acepté, espero que mi oponente también acepte», escribió hoy Ankalaev en las redes sociales. «Esta vez no habrá 5 asaltos, no me pagan por horas #BIGANK».

Se espera que el rival de Ankalaev vuelva a ser Pereira, e incluso el propio ruso ya ha reconocido que “Poatan” se había ganado el derecho a la revancha tras haber defendido con éxito el título tres veces en el último año.

«Alex, cuando estés listo para la revancha, te lo mereces», escribió Ankalaev en X hace apenas un par de días.

Y aunque aún no lo ha confirmado oficialmente, el último post de Pereira en Instagram sugiere que está ansioso por aceptar esa invitación.

«Bora [Vamos] Ali. Chama«, publicó Pereira, presumiblemente en referencia a su representante Ali Abdelaziz, poco después de la última actualización de Ankalaev.

► Una razón por la que Ankalaev quiere dar revancha a Alex Pereira

Mientras tanto, el ex campeón de peso medio de la UFC Robert Whittaker ha sugerido que la razón por la que Ankalaev está tan ansioso por conceder a Pereira una revancha es que cree que ahora tiene su número.

«Creo que el bombo y el tren de la confianza que tenía Pereira, que si te toca, vas a salir tipo de vibración, es ahora discutible porque Ankalaev no murió», dijo Whittaker en su podcast MMArcade. «No se durmió cuando Alex le golpeó. Creo que le dio tanta confianza que casi se ha prestado a por qué está pidiendo esa revancha de inmediato.

«Todas las vibraciones del hombre del saco, todos los misterios y las incertidumbres han desaparecido. Puedo ganarle. Es muy vencible, es humano, como cualquiera. Sinceramente, creo que Ankalaev lo hace mejor. Creo que no está tan reñido como acaba de estar. No veo que la segunda pelea vaya a ser diferente«.