Magnus se convierte en Black Tiger y apunta directo a Tiger Mask

El luchador mexicano Magnus ha dado uno de los giros más impactantes de su carrera al asumir de forma oficial la identidad de Black Tiger, convirtiéndose en la octava encarnación de este icónico personaje.

La transformación se gestó durante la gira Fantasticamanía 2026, donde el gladiador sorprendió al público japonés al adoptar la clásica imagen oscura y, además, atacar directamente a una de las figuras más respetadas de la lucha libre nipona.

► Magnus adopta el legado de Black Tiger

Durante su paso por Japón, Magnus ya había mostrado indicios de este cambio, utilizando la tradicional máscara negra con detalles felinos que han caracterizado históricamente a Black Tiger.

Ahora, el mexicano ha oficializado su nueva identidad como Black Tiger VIII, tomando el relevo de un personaje que ha sido sinónimo de rudeza, agresividad y confrontación directa con Tiger Mask.

► Black Tiger VIII declara la guerra a Tiger Mask

El nuevo Black Tiger no perdió tiempo en dejar claras sus intenciones. Durante la gira, atacó en múltiples ocasiones a Tiger Mask, iniciando una rivalidad que promete escalar rápidamente.

Este enfrentamiento revive una de las historias más emblemáticas de la lucha libre internacional, donde Black Tiger ha sido tradicionalmente el antagonista directo del héroe japonés.

La confrontación entre ambos estilos —la tradición técnica de Tiger Mask contra la agresividad del nuevo Black Tiger— genera gran expectativa entre los aficionados.

Una rivalidad histórica que renace en 2026

El personaje de Black Tiger ha sido interpretado por figuras de renombre como Silver King y Eddie Guerrero, consolidándose como uno de los rudos más emblemáticos fuera de Japón.

Con esta nueva etapa, Magnus busca dejar su propia huella, combinando fuerza con un estilo aéreo que buscará darle una un nuevo estilo al personaje.