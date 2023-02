Madusa: “Lo importante es que Mandy Rose sea feliz”

“Creo que hay cosas que todavía tienen que cambiar. Si fue un doble discurso, si no hubo advertencia para ella, hay que recordar que los hombres reciben advertencias en este negocio, y todavía están empleados allí, lo cual es desafortunado“. Esto comentó en diciembre de 2022 Madusa sobre el despido de Mandy Rose de la WWE. Ello después de haberlo justficado anteriormente. Más recientemente, en Just Alyx, la ex Superestrella volvió a compartir su opinión, señalando esta vez que lo importante es que la ex Campeona NXT sea feliz.

► Madusa opina del despido de Mandy Rose

“Mandy es una mujer adulta y tiene sus propias elecciones en la vida. Las repercusiones provienen de tus elecciones en la vida. Ella hizo lo que hizo y supo entrar. Entonces, si estaba en su contrato y estaba bien para ella hacer Fantime, entonces a quién le importa una mi*rda, ¿verdad? Si no era así, entonces ella sabía que las repercusiones iban a venir. Pero está bien, fue su elección. ¿Por qué es tan importante? Quiero decir, la mujer parece feliz. ¿No es eso lo importante? Actualmente, ella es millonaria porque eso es lo que ganó en FanTime haciendo todo esto.

“Si sus fans dicen que la apoyan, entonces deberían apoyar su decisión. A cada uno lo suyo. ¿Por qué? ¿Nos importa lo que otras personas están haciendo en su propio tiempo y los criticamos? Lo siento, pero ¿somos todos perfectos? Seguro que no lo somos. Pero no me sentaré aquí y ridiculizaré a alguien por sus elecciones. Ahora, personalmente, sé lo que puedo hacer en mi contrato. Así que sé que no voy a hacer desnudos, ¿verdad? Pero si quisiera hacerlos, los negociaría en mi contrato. Entonces no habría problema. Es simple, gente”.

