La miembro del Salón de la Fama de WWE Madusa, también conocida como Alundra Blayze, repasa el estado actual de la división femenina de NXT, acerca de la cual puede decirse que está en un momento fantástico con una campeona como Roxanne Pérez, fichajes como Giulia o Stephanie Vaquer, promesas como Sol Ruca, o alguien como Kelani Jordan que se está consolidando.

.@SolRucaWWE and @CoraJadeWWE will battle it out in a Iron Survivor Challenge Qualifying Match TONIGHT on #WWENXT! 📺 8/7c on @TheCW pic.twitter.com/9fjYiIlWg7 — WWE NXT (@WWENXT) November 12, 2024

► La división femenina de NXT

«Stephanie es, quiero decir, es diferente, definitivamente. Creo que con esas dos juntas van a ser un gran equipo de parejas. Pueden hacerlo individualmente. Así que no sé cuál es la razón para juntarlas. Quiero decir, sería genial que se enfrentaran entre sí. Hay tantas maneras diferentes de manejarlo, ambas talentos, quiero decir, van a brillar más — creo que ambas podrían brillar más que Perez ahora mismo. Perez está en auge porque la ha estado llevando y le han puesto mucho tiempo y dinero [en ella]. Simplemente creo que Guilia y Stephanie brillan más que Perez ahora.»

«Creo que Sol Ruca es una excelente luchadora gimnasta, con algunos movimientos geniales, pero me gustaría ver más desarrollo en cuanto a su personaje. Entiendo quién es, de qué se trata y qué representa, pero me gustaría ver más de la lucha libre, la psicología y no solo tantos movimientos, sino también más de la venta y de meterse en la acción. Podría verla entrando en el formato de Julia y Stephanie, si empiezan a impulsarla», comenta la veterana en Paving The Way.

Roxanne se mencionaba a ella misma, Cora Jade, Giulia y Stephanie como las Horsewomen actuales de WWE. Eso es mucho decir pero sin duda son cuatro de las mejores luchadoras de NXT. Veremos si alcanzan las alturas de Charlotte Flair, Sasha Banks, Becky Lynch y Bayley. O si un día entran al Hall of Fame como la propia Madusa.