“Ya no quiero decir ‘femenil’ en el título. Y creo que son un poco resistentes a sacarlo. Entonces pensé: ‘¿Puedo simplemente no tener que decirlo?’. Entonces, ahí es donde está”. El pasado mes de octubre Ronda Rousey hacía estos comentarios mostrando su intención de cambiar de nombre al Campeonato Femenil SmackDown. Pero dado que WWE no piensa lo mismo, al menos quiere no tener que decir la palabra «femenil». Realmente, que sepamos, ninguno de los títulos de las mujeres (ni de los hombres) se llamarán de otra manera en un futuro cercano.

► Madusa critica a Ronda Rousey

Entonces, un servidor señalaba que tenía sentido el deseo de la «Rowdy» teniendo en cuenta que los campeonatos varoniles no tienen esta palabra haciendo referencia al género de quienes los poseen y luchan por ellos. Obviamente, no tendría sentido tener un cinturón femenil que sea Campeonato WWE, pero, ¿por qué no Campeonato SmackDown? No hay uno así para los luchadores, no habría equivocaciones. ¿O Campeonato Galáctico (haciendo referencia al Campeonato Universal)?. Pues a Madusa no le convence lo comentado por Rousey, según cuenta en The A2theK Wrestling Show.

“Ronda Rousey salió diciendo: ‘Quitaré la palabra femenil del título’. Estoy como: ‘¿Para qué diablos harías eso?’. Quiero decir, ¿entonces simplemente lo llamamos ‘el Campeonato?’ Intercontinental es para los hombres. Entiendo lo que está diciendo, ¿verdad? Pero entonces, si solo tenemos ‘SmackDown’, ¿eso significa que es para hombres y mujeres? ¿Es un intergénero ahora? Estoy confundida, pero entiendo lo que está tratando de decir”.

¿Qué os parecen las palabras de Madusa?