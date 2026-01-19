Mads Krule Krugger defenderá el Campeonato Mundial en MLW Battle RIOT VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Mads Krule Krugger pondrá el Campeonato Mundial en juego en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Major League Wrestling anunció hoy un cambio importante en Battle RIOT VIII: el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW se defenderá dentro del mismo combate de Battle RIOT.

El actual campeón mundial de peso completo de MLW, Mads Krule Krugger, pondrá en juego el máximo premio de la liga en la extravagancia característica de MLW con 40 luchadores el jueves 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

MLW Nation habló… y MLW escuchó. Después de que MLW preguntara a sus fans: «¿Debería el Campeonato Mundial de MLW estar en juego en Battle RIOT este año?», la respuesta fue abrumadora. En las redes sociales de MLW en Instagram, Facebook y X, los fans emitieron un veredicto aplastante: poner el título en juego.

Esta es la segunda vez en la historia que Battle RIOT se disputará por el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW, tras el gran éxito de RIOT del año pasado en Los Ángeles. Ahora, hay mucho más en juego, ya que Kissimmee se prepara para albergar un evento de 40 luchadores con el premio mayor de MLW en juego.

Battle RIOT es diferente a cualquier otro combate del deporte. Dos competidores inician la lucha. Cada 60 segundos, entra un nuevo luchador. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior con ambos pies en el suelo. No hay descalificaciones, lo que significa que las armas son legales, las alianzas son efímeras y el caos está garantizado. El último competidor en pie se llevará el Campeonato Mundial Peso Pesado de MLW.

En el centro de todo se encuentra el imponente campeón de 2,13 metros, Mads Krule Krugger, una fuerza que ha aplastado a todos los que se han puesto en su camino. Pero con 39 contrincantes que entran a intervalos cronometrados, el peligro puede surgir de cualquier dirección en cualquier momento.

¿Continuará Krugger su reinado de dominio… o Battle RIOT VIII coronará a un nuevo Campeón Mundial de Peso Completo?

El 29 de enero en Kissimmee, se escribirá historia cuando estalle RIOT y el título mundial de MLW esté en juego.