Maddy Morgan y Angel Hayze llegan a Marigold

Provenientes del Reino Unido, las luchadoras Maddy Morgan y Angel Hayze hicieron su debut con la empresa japonesa Marigold. Tendrán una gira de preparación de tres meses.

► Dos luchadoras europeas llegan a Marigold

Maddy Morgan y Angel Hayze son dos talentosas luchadoras europeas que laboran en la escena independiente y su participación en Marigold forma parte del proyecto de internacionalización que la empresa japonesa tiene planeado a lo largo de este año.

Maddy Morgan, oriunda de Lancashire, Inglaterra y con tan solo 18 años de edad, ha llamado poderosamente la atención en el circuito británico por su estilo atlético y veloz. Actualmente es campeona femenina de la empresa London Wrestling Federation (LWF). Morgan no solo participa en luchas femeninas, ya que también se ha involucrado en luchas mixtas. En esta oportunidad de viajar a Japón, ella espera perfeccionar su técnica y mostrar su talento a nivel internacional.

Por su parte, Angel Hayze, con una experiencia luchística de 9 años, se ha desempeñado localmente de manera independiente en empresas británicas y europeas. Hayze es muy popular en redes sociales por su carisma y estilo en el ring, mismo que pretende mostrar en Marigold. Además, Angel Hayze pretende establecer alianzas y rivalidades en Marigold, que puedan tener continuidad para que más adelante las luchadoras japonesas puedan ir al Reino Unido y fortalecer ese intercambio.

De esta manera, la escena femenina europea sigue dando de qué hablar en los planos internacionales.