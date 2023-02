Madcap Moss expresó su frustración por derrota contra Gunther

En el reciente Friday Night SmackDown, Madcap Moss retó a Gunther por el Campeonato Intercontinental, y como el resto de Superestrellas que han retado al Ring General, se quedó corto en su intento por lograr el prestigioso título. No obstante, logró dar un buen combate, evidenciándose su mejora en el ring.

► Madcap Moss y Emma culparon al público de Montreal de su derrota

Madcap Moss se fue con las manos vacías de Montreal, y durante una entrevista con WWE Digital Exclusive, Madcap Moss y su prometida Emma hablaron sobre este revés. El excompañero de Baron Corbin comenzó su respuesta culpándose a sí mismo. Sin embargo, Emma pronto intervendría, afirmando que fue culpa de la multitud canadiense. Un sentimiento con el que Moss eventualmente estaría de acuerdo.

– Emma: “Hubieras [ganado], si la multitud no te hubiera dado la espalda. Si no hubieran sido tan ruidosos, te distrajeron en el ring. ¡Hubieras ganado! Lo derrotaste,

– Madcap Moss: “Quiero decir, no soy de poner excusas, pero eso es cierto. Si no se hubieran vuelto contra mí, quiero decir que no podría concentrarme en absoluto. No creo que el árbitro tampoco podría, es por eso que fue lenta en algunos de esos tres aspectos. Quiero decir, ni siquiera estoy seguro de no haber ganado técnicamente”.

Emma rápidamente ahuyentaría a la reportera de la WWE Sarah Schreiber, descartando la idea de que Moss se quedó corto significaba algo a largo plazo, señalando que su novio seguirá adelante, porque es “demasiado” para preocuparse por una derrota. Por como concluyó esta interacción, podríamos estar viendo un cambio de la pareja al bando rudo muy pronto.