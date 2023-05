Mackenzie Dern y lo difícil de los últimos años

El campo de entrenamiento de Mackenzie Dern para UFC Fight Night 224 estuvo lleno de obstáculos y luchas.

Mientras el universo parecía estar arrastrándola hacia abajo, Dern (12-3 MMA, 7-3 UFC) dijo que al final se dio cuenta de que había reformado su mentalidad para mejor antes de su pelea estelar del sábado contra Angela Hill (15-12 MMA, 10-12 UFC) en el UFC Apex.

Dern ha dicho a MMA Junkie y a otros periodistas en una conferencia de prensa el miércoles que:

“Hay tantas cosas que están tratando de derribarme, como el cambio de gerente, el divorcio, el gimnasio”. “Están pasando tantas cosas que no quiero que nada me saque de mi rumbo. Para mantener el rumbo, necesito tener un plan“.

Tras un divorcio, un cambio de entrenador y una ausencia de un mes de su entrenador Jason Parillo, Dern se centró en el aspecto mental de su vida, lo que se trasladó a su carrera como luchadora. Llega a UFC Fight Night 224 con lo que ella considera un enfoque más educado y medido.

“Fue básicamente, es decir, este campamento fue táctico y ahora tengo esta visión de la lucha que nunca tuve antes”. dijo Dern. “Me siento un poco como, hombre, estoy 10 peleas en el UFC y acabo de descubrir que ahora para entender eso. Sólo necesito ganar el asalto. Si haces eso en cada asalto ganas la pelea“.

Dern, de 30 años, ha sido considerada por muchos una futura aspirante al título de la UFC desde que irrumpió en la escena de las MMA como una consumada as del jiu-jitsu en 2016. Ha perdido tres veces como peleadora profesional de MMA. Dern atribuye como mínimo sus dos derrotas más recientes a un sentimiento de desánimo que surgió cuando luchó para someter a sus oponentes.

“Marina (Rodríguez) y Yan Xiaonan, creo que ambas eran peleadoras realmente experimentadas con buen movimiento”, dijo Dern. “Para mí, ahora que voy a esta pelea y con mi derrota, tengo una visión que es mejor. No necesito someterme en cada asalto, esa presión y esa excitación de ‘tengo que someterme’. Si no terminaba en el primer asalto, si no terminaba en el segundo, se notaba la emoción y la frustración. Me dije: ‘Vale, estas chicas saben ganar por puntos’. Saben cómo utilizar el reglamento, que forma parte del juego. … Estaba tan confiada y quería someterlas que fue un poco demasiado emocionante en lugar de más paciencia y calma y precisión”.

Contra Hill, Dern espera romper su mala suerte en el UFC Apex y dar un paso más hacia su objetivo final de ser campeona de la UFC. Lleva un balance de 1-2 en sus tres últimas peleas, pero Dern se encontrará con un 2-1 en sus tres últimas peleas en caso de victoria.

“El camino hacia el cinturón, estoy tratando de dejarlo lo más claro posible”, dijo Dern.