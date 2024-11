Mucho antes de aparecer con Logan Paul en SummerSlam, Machine Gun Kelly había sido visto en WWE durante WrestleMania. Y entonces también fue abucheado. Este año el motivo fue acompañar al que era el Campeón de Estados Unidos, odiado por todo el Universo WWE, e intentar ayudarlo sin éxito a vencer a uno de los favoritos de todos, LA Knight. En el mismo evento premium, el también músico Jelly Roll, con quien cantó ‘Lonely Road’, fue recibido con los brazos abiertos y tuvo celebradas interacciones.

► MGK en WM 28

En aquel show magno de 2012 también hizo una actuación, interpretó ‘Invincible’ con Skyler Gray, quien estaba sustituyendo a la cantante original del tema, Esther Dean. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, al término de su espectáculo particular el rapero dijo que John Cena vencería a The Rock en el que sería el primer combate en WM de ambas megaestrellas. Como no podía ser de otra manera, estando tan conectado «The Final Boss» con la ciudad de Miami, esto no sentó bien a muchos fanáticos.

“No lo olvidaré nunca. Definitivamente lo hice un poco a propósito, para ponernos en una posición de decir: ‘aquí seguimos, firmes y hablando al mundo’», recuerda MGK en una reciente entrevista con Adrian Hernandez. Luego, recordó también cómo fue abucheado y admitió que en ese momento no sabía de la conexión entre The Rock y Miami. “Lo más gracioso que hice fue no saber que Miami era la ciudad natal de The Rock, así que salí y empecé a burlarme de él, y cuando todos comenzaron a abuchear, pensé, ‘¿Qué hice?’. Nunca había escuchado 80,000 abucheos a la vez, pero esa fue mi primera experiencia, y me ayudó a prepararme y pensar, ‘Vale, tengo que tener piel gruesa’».

