Machado Garry: «Usman y Covington ya no son peleadores»

Ian Machado Garry descarta a Kamaru Usman y Colby Covington como los mejores pesos welter de UFC.

Machado Garry (15-1 MMA, 8-1 UFC) se enfrenta al contendiente Carlos Prates (21-6 MMA, 4-0 UFC) en el evento principal del UFC on ESPN 66 del sábado en el T-Mobile Center en Kansas City, Mo.

El atrevido irlandés ve una nueva generación de talentos de peso welter y cree que peleadores como el ex campeón de UFC Kamaru Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) y el ex campeón interino Colby Covington (17-5 MMA, 12-5 UFC) ya no están en la imagen.

«Estamos dejando atrás lo viejo y dando la bienvenida a lo nuevo. Nos estamos deshaciendo de esta gente que solo intenta seguir siendo relevante, como Kamaru y Colby, que solo intenta mantener su relevancia hablando en podcasts y criticando a Paddy Pimblett. Eso es todo lo que son ahora. No quieren pelear. Ya no son luchadores, están acabados». Tienes a gente como Leon (Edwards), y, lamento decirlo, pero también a Gilbert (Burns), que no ha tenido su mejor momento últimamente, y tienes a estos jóvenes luchadores con hambre de pelea que están surgiendo. Gente como yo, Prates, (Michael) Morales, Sean Brady, Shavkat (Rakhmonov), Jack (Della Maddalena), y ya ves en qué se está convirtiendo la división de peso wélter para la próxima década, porque estos chicos van a durar mucho tiempo. Son talentosos en todas partes.

Tras defender su título de peso wélter de la UFC cinco veces, Usman ha perdido tres peleas consecutivas contra Leon Edwards en dos ocasiones, y más recientemente contra Khamzat Chimaev con poca antelación en la UFC 294. Mientras tanto, Covington ha perdido tres de sus últimas cuatro peleas y viene de vencer por nocaut técnico a Joaquín Buckley en la pelea estelar de UFC on ESPN 63 el pasado diciembre.