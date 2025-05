Machado Garry responde a los constantes llamados de Morales

Ian Machado Garry ha abordado los numerosos reclamos de Michael Morales. Morales, quien recientemente causó sensación en el mundo de las MMA con su victoria por nocaut sobre Gilbert Burns, ha estado criticando a Machado Garry desde 2023, y ahora ha recibido una respuesta. A Morales no le agradó que Machado Garry mencionara su nombre en una entrevista anterior, y desde entonces ha mostrado su desacuerdo con el irlandés.

Machado Garry no entiende de dónde viene el problema y, francamente, no le importa.

«No creo haberlo conocido jamás. Pero si tiene un problema, quédese con el problema. No me preocupa. No creo haberlo conocido jamás, ni haberle dicho una palabra, ni nada en absoluto».