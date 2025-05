Machado Garry reacciona a los comentarios de Della Maddalena sobre su hijo

Ian Machado Garry estaría feliz de resolver sus diferencias con Jack Della Maddalena. A principios de este mes, Della Maddalena ganó el título de peso wélter al vencer por decisión unánime a Belal Muhammad en el evento principal de UFC 315.

Garry era el suplente para ese combate, por lo que su entrenador recientemente tuvo palabras desagradables para «The Future», diciendo que necesita «descubrir cómo terminar las peleas», lo que provocó una dura respuesta de Garry cuando habló con Ariel Helwani el lunes.

“En sus últimas cuatro peleas, Jack solo ha logrado una victoria. Así que me dice que necesito ir al gimnasio y encontrar algo de potencia. Le dieron una paliza brutal. Belal no es ni de lejos tan golpeador como yo. Le doblaré la nariz hacia atrás como debe ser.

Su entrenador debería mantenerse al margen. Que mi hijo le dé M&Ms es una broma pícara y dañina, riéndose de que no ha alcanzado el peso. Todo estaba bien. Eran solo bromas. No estoy viajando por el mundo intentando ser una superestrella, intentando ser famoso. Estoy viajando por el mundo listo para pelear. Si me necesitan, apareceré y haré lo que tenga que hacer para pelear. Si es el campeón, le quitaré el cinturón.