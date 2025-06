Machado Garry le da un consejo a Leon Edwards. Retírate»

Ian Machado Garry tiene una solución para los recientes problemas de Leon Edwards: colgar los guantes. Al contendiente de peso wélter de 27 años, actualmente número 5 en el ranking mundial, se le preguntó su opinión sobre el mal estado de Edwards durante una entrevista con talkSPORT.

Edwards, de 33 años, sufrió una dura derrota por sumisión en el cuarto asalto ante Sean Brady en el evento principal de UFC Londres el pasado marzo, tras haber sido dominado durante la mayor parte del combate.

Fue una caída en desgracia impactante para Edwards, quien venía de perder una pelea por el título ante Belal Muhammad en UFC 304, en la que también mostró poca resistencia. Ver a la estrella inglesa perder en una pelea estelar en su país natal fue una clara señal para Garry de que Edwards podría tener que alejarse de la competición de MMA.

“Si yo fuera Leon, me retiraría. Claramente ya no le apasiona. Claramente no tiene el talento para enfrentarse a los mejores jóvenes de la división. Simplemente dale, di que fuiste campeón del mundo, sal a las calles de Birmingham y cuéntale a la gente lo que fue, no lo que es”.