Machado Garry furioso por decisión de la UFC

Ian Machado Garry no puede creer que Jack Della Maddalena esté peleando por el campeonato de peso welter en UFC 315.

Belal Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) tenía previsto defender su título por primera vez contra Shavkat Rakhmonov, pero el invicto no pudo competir debido a una lesión. En su lugar, Muhammad se enfrentó a Della Maddalena (17-2 MMA, 7-0 UFC) en la pelea estelar del 10 de mayo ( ESPN+ PPV, ESPN, ESPN+ ) en el Bell Centre de Montreal, Quebec, Canadá.

Aunque Machado Garry (15-1 MMA, 8-1 UFC) viene de una derrota por decisión ante Rakhmonov en UFC 310 en diciembre pasado, cree que hubiera sido una opción más lógica para la oportunidad por el título.

“¿Por qué no estoy peleando por el título? Tuve una charla con mi agente. Lo llamé cuando me dio esta noticia y estaba furioso, y todavía lo estoy hasta el día de hoy. Tuve una pelea con un contendiente número 1 donde el chico (Rakhmonov) ahora tiene que hacerse una reconstrucción de rodilla y estará fuera por un año. Pero sabes, no es mi culpa. Yo no lo hice. No le apuñalé la rodilla unas 20 veces y le pateé la pierna. No estoy peleando por un título mundial porque vengo de una derrota, y se lo están dando a un chico que ha estado lesionado durante un año, y creen que eso es más emocionante, pero se equivocan».

«La pelea por el título mundial debía ser entre Shavkat Rakhmonov y Belal Muhammad, pero al parecer Shavkat está lesionado. Me pregunto cómo pasó. Ahora están fichando a un tipo que no ha peleado en un año porque se operó el antebrazo tras fracturarse en su última pelea, lleva mucho tiempo sin pelear y no ha estado activo. Así que se la dieron a Jack Della Maddalena porque vengo de una derrota. No pasa nada. No se preocupen. Los atraparé a todos. Son todos míos».