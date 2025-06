Machado Garry: «Chimaev nunca se ha enfrentado a nadie como yo»

Ian Machado Garry quiere una oportunidad contra Khamzat Chimaev. Si buscas a alguien en la UFC que no tenga miedo de provocar, Garry es tu hombre. El peso wélter irlandés nunca ha ocultado sus ambiciones ni sus opiniones, y ahora tiene la mira puesta en un reto que genera expectación en el mundo de las MMA: un futuro enfrentamiento con Khamzat Chimaev.

“No le tengo miedo a nadie y creo que puedo vencer a cualquiera en este deporte. Si hay una manera de hacerlo, la encontraré. Creo que Khamzat es fenomenal en lo que hace… Simplemente creo que no ha peleado con nadie que pueda hacerle lo que yo pude. Me encantan los desafíos, y eso sin duda lo sería. Y con lo que ha hecho en su carrera y cómo lo ha hecho, eso me entusiasmaría”.