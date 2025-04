Machado Garry advierte a Prates antes de UFC Kansas

La confianza de Ian Machado Garry es más alta que nunca después de reservar un enfrentamiento con uno de los peleadores más destacados de la división de peso welter.

El martes, UFC anunció que Garry peleará contra Carlos Prates en un combate de peso welter que será el nuevo evento principal de UFC Kansas City el 26 de abril. El combate reemplaza la pelea de peso semipesado entre los principales contendientes Jamahal Hill y Khalil Rountree Jr., que fue retirada de la cartelera por razones no reveladas.

Garry ocupa actualmente el puesto número 6 en el Ranking Global Prates no está clasificado, pero ha generado mucha expectación tras su increíble debut en la UFC en 2024, donde obtuvo un récord de 4-0 con cuatro nocauts, todos los cuales le valieron bonificaciones a la Actuación de la Noche. Tras el anuncio de la pelea, Garry recurrió a Instagram para lanzar una advertencia a Prates.

“Estoy emocionado. ¿Por qué? La UFC dice: ‘Ah, necesitamos a alguien. ¿A quién necesitamos? ¿A quién llamamos?’. Me llaman. ¿Por qué? Porque soy un verdadero luchador que quiere pelear con los mejores del mundo. Voy a demostrarles a todos lo bueno que soy. Carlos Prates es increíble, pero este es mi mundo. Me encanta pelear. No hay nada que me guste más en este mundo que pelear.

Kansas City, ¡vámonos! Irlanda, compren sus boletos, compren sus vuelos. Brasil, compren sus boletos, compren sus vuelos.