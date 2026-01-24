¿Rompe la magia? Lyra Valkyria duda del valor de WWE: Unreal

La segunda temporada de WWE: Unreal en Netflix ha ofrecido a los fans una nueva mirada a lo que sucede tras bambalinas. Esta vez, una de las protagonistas fue Lyra Valkyria, quien en una entrevista con Scott Johnson para Going Ringside, reveló que tiene sentimientos encontrados con la serie documental.

► Lyra Valkyria no se siente muy a gusto con Unreal

‘Sí, definitivamente existe una demanda del público por este tipo de contenido. Es una locura, pero ahora que estamos abriendo el telón, entiendo completamente que todos quieren saber cómo montamos todo esto. ¿Quiénes somos detrás de cámaras?’

Sin embargo, su participación no estuvo exenta de dudas e incomodidad. La luchadora confesó sentir una pérdida de control al mostrar su faceta más personal, especialmente en momentos vulnerables.

‘Honestamente, ni siquiera sé cómo me siento al respecto. Es extraño, porque controlamos siempre cómo queremos que nos perciban en todo lo que hacemos. Estoy tan acostumbrada a que… la razón por la que soy Lyra es porque soy un personaje en el show, y esa es la persona que elijo mostrarle al mundo. Así que, haber tenido una cámara justo después de un momento muy importante que no necesariamente salió a mi favor… hablar como Aoife Cusack es realmente extraño’.

► «Entiendo que la gente no quiera abrir el telón demasiado»

Esta sensación se extendió incluso después de filmado el material.

‘No sé si estoy a gusto. Hicimos una entrevista de SummerSlam hace meses, y he estado pensando ‘Dios mío, no sé cómo se va a percibir eso cuando todo esto salga al aire’. Porque me gusta sentirme en control de lo que presento. Todo está pensado. Todo lo que hacemos en TV es sumamente importante para nosotros. Así que, tener todas estas cámaras en los vestidores es muy raro. Estamos dejando ver mucho de lo que sucede detrás de escena que quizás no necesariamente queremos que vean».

A pesar de las reservas, Valkyria encuentra un valor único en la serie, destacando cómo los fans han creado una conexión más profunda con ella.

‘Es algo único, pero a medida que avanzas ves cosas como las medidas que tomó Seth para ocultar la verdad sobre su lesión. Todo lo que hacemos es en base a suspender la incredulidad y permitirte creer en lo que estamos presentando. Así que, entiendo completamente que la gente no quiera abrir el telón demasiado. Pero supongo que es la era en la que estamos, y esto es donde estamos y lo que hacemos ahora. Pero por otro lado, nuestro objetivo es conectar con la gente, y la gente parece haberse conectado conmigo durante la segunda temporada de Unreal. Así que supongo que ese es el lado bueno’.

Su reflexión captura la esencia del dilema moderno en la lucha profesional: equilibrar la magia del espectáculo con la autenticidad que el público contemporáneo anhela.