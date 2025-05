Lyra Valkyria recuerda cuando sufrió una lesión en la rodilla

Lyra Valkyria es la Campeona Intercontinental WWE y ha tenido un buen paso por el elenco principal desde su llegada allí el año pasado. Previo a su carrera en WWE RAW, logró conseguir el Campeonato Femenil NXT, y antes de eso, tuvo un paso por NXT UK, donde no le fue tan bien debido que sufrió a una dura lesión en el ligamento cruzado anterior, que la mantuvo un buen tiempo fuera de acción.

► Lyra Valkyria recordó su fallido impulso en NXT UK

Durante una entrevista reciente en «Insight with Chris Van Vliet», Lyra Valkyria recordó su paso por la extinta NXT UK y la rotura del ligamento cruzado anterior antes de su combate contra Meiko Satomura, quien era la Campeona NXT UK en ese entonces. La Campeona Intercontinental recordó se rompió el ligamento cruzado anterior tras aplicarle un Sunset Bomb desde el tensor de la esquina en Dublín, que casualmente fue el mismo lugar donde Seth Rollins también se rompió la rodilla en 2015, obligándolo a renunciar a su título.

«Estaba a punto de volver a un combate con Meiko Satomura, quien era la Campeona NXT UK en ese momento», recordó, enfatizando la importancia de poder vencer a Meiko Satomura en ese momento debido a su historia compartida y a la condición de Satomura como veterana de la industria. De hecho, oí que Bayley se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA), justo cuando la gente volvía, el público volvía, y pensé: ‘¡Qué mal momento! ¡Qué mal!’. Y me sucedió una semana después.«

«Siento que estaba camino a, posiblemente, convertirme en la Campeona NXT UK y tener ese combate con Meiko; esa revancha que nunca tuve, que tanto ansiaba. Pensé que sería una de esas cosas que me pondrían bien en dos semanas.

Recibí una llamada y me dijeron que tenía el ligamento cruzado anterior desgarrado, y pensé: ‘Bueno. ¿Qué significa eso?’. Añadió que realmente no tenía ni idea de qué significaba y que le sorprendió que le dijeran que necesitaría cirugía. «¿Cirugía? ¿Cómo? Y me dijeron: ‘Sí, vas a estar de baja entre nueve meses y un año’. No podía creerlo… Estaba en shock, y se me saltaron las lágrimas.»

Actualmente, Lyra Valkyria está en medio de una intensa rivalidad contra Becky Lynch, y volverá a defender su Campeonato Femenil Intercontinental ante ella en Money in the Bank.