Lyra Valkyria reconoce que despegó tras WrestleMania 41

Lyra Valkyria logró ganar el Campeonato Femenil de Parejas en WrestleMania 41, el cual se sumó a su Campeonato Femenil Intercontinental para sellar una de las noches más memorables en su carrera, la cual ha despegado enormemente desde que consiguiera este último título, mostrándonos de lo que es capaz no solo en el ring, sino también en el micrófono.

► Lyra Valkyria toma el control luego de WrestleMania 41

Durante una entrevista reciente con Brad Gilmore, Lyra Valkyria reveló que solo desde que llegó al elenco principal ha podido expresar plenamente su voz, algo que llevaba mucho tiempo esperando, puesto que en NXT no tuvo la oportunidad de mostrar su personalidad ni de hacer promos, aunque sí logró mantener una rivalidad contra Becky Lynch que le permitió ganar el título de la marca.

«Sabes, siempre me consideraré una persona en desarrollo, pero siento que me concentro mucho en el ring. Es mi orgullo y mi alegría. Es mi esencia. Es todo lo que amo. Y es lo que más puedo controlar. Pero me ha encantado subir al ring y, ya sabes, tomar el micrófono. Sabes, no he tenido la oportunidad de hacerlo. He podido demostrar mucho más de mí misma en el micrófono desde que llegué a Monday Night Raw, sinceramente, en los últimos meses desde Mania. Y siento que tengo mucho más que decir y mucho más que mostrar. Y siempre lo tuve. Y es genial tener esta oportunidad. Así que solo puedo decir que hay mucho más por venir y por mostrar.»

El cambio para Lyra Vakyria se produce tras su victoria en WrestleMania 41, la cual le catapultó hacia una nueva rivalidad contra Becky Lynch, donde se evidenció realmente una notable mejoría en sus promos, así como en la conexión con el público. Ahora, tiene una nueva oportunidad para recuperar el Campeonato Femenil Intercontinental cuando se enfrente a la propia Lynch en SummerSlam.