En la más reciente edición de Raw, vimos cómo Lyra Vaklyria se consagró como la nueva y primera Campeona Intercontinental WWE al vencer a Dakota Kai.

La campana sonó y ambas luchadoras iniciaron con un toma de réferi. Tras intercambiar movimientos, Valkyria lanzó a Kai contra la ceja del ring, impactando su espalda. Kai intentó responder con una patada desde la ceja del encordado, pero Valkyria la interceptó y aplicó un supléx que envió a Kai al suelo de ringside.

Al regresar al cuadrilátero, Valkyria sometió a Kai con un par de llaves y contralalves, además de castigar su espalda con un arco y flecha, buscando desgastarla. Sin embargo, Kai contraatacó y la hizo estrellarse contra la lona.

Kai intentó ejecutar un Go To Kick, pero Valkyria lo evitó, logrando derribarla. Valkyria conectó un machetazo de pierna desde la cuerda superior, pero Kai respondió con una scorpion kick, seguida de un golpe directo a la columna de Valkyria.

Kai aplicó un segundo Go To Kick e intentó rematar con una botaza a la cara, pero Valkyria anticipó el movimiento. La cargó sobre sus hombros y la finalizó con su movimiento Night Wing, asegurando la victoria.

Lyra Valkyria deserves the pyro and all the love since she's got to the main roster she's has been fantastic and her reign is gonna be great what a moment #WWERaw pic.twitter.com/kq5nOhkNZt

— CrispyWrestling (@CrispyWrestlin) January 14, 2025