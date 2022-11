Lyra Valkyria debutará pronto en WWE NXT

En el pasado mes de octubre, WWE registró la marca de Lyra Valkyria para servicios de entretenimiento, específicamente lo relacionado con la lucha libre. Si bien no se tenía mayores pistas en relación con qué Superestrella estaría relacionada esta nueva marca, el misterio se reveló en el reciente programa de WWE NXT.

En la reciente transmisión de WWE NXT emitió un video promocional para anunciar la llegada de Lyra Valkyria muy pronto. Para aquellos que no lo saben, Lyra Valkyria es el nuevo nombre luchístico de Aoife Valkyrie, ex Superestrella de NXT UK, cuya situación había quedado en el limbo luego del cierre de la marca británica.

Prepare yourselves for Lyra Valkyria! 👀 #WWENXT pic.twitter.com/pR14Ut5Jdd

Lyra Valkyria firmó con WWE durante la pandemia en 2020.Fue parte de NXT UK y permaneció en la marca hasta su cierre, luchando última vez para la marca británica frente a Jinny el 26 de agosto de 2022. Una de sus mejores luchas fue la que sostuvo el 29 de abril de este año ante Meiko Satomura, la cual culminó en su primera derrota en la marca británica.

Sin duda, un nuevo nombre se ha sumado a la marca blanca y dorada de WWE y se une a Isla Dawn como las adquisiciones más recientes provenientes de NXT UK. La propia luchadora se pronunció en sus redes sociales en relación a su futuro debut en WWE NXT.

Go where you feel most alive🪶

Lyra Valkyria is #NXT pic.twitter.com/72iX7lUFlS

— AOIFE VALKYRIE (@Real_Valkyrie) November 30, 2022