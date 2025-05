Lyra Valkyria: «Conor McGregor no tiene lo necesario para WWE»

La actual Campeona Intercontinental de WWE, Lyra Valkyria, no imagina a su compatriota Conor McGregor ingresando a la lucha libre profesional.

Ya hace tiempo que no se habla de esa posibilidad, que no parece probable en mayo de 2025, pero en 2024 Cody Rhodes apoyaba la idea:

Ahora, atendamos a las palabras de la oriunda de Dublín (Irlanda; «The Notorious» nació en la misma ciudad) al Irish Mirror cuando le comentan que Friday Night Smackdown visitará el país en agosto:

Simple y claro. Dicho esto, hablando de dicho próximo programa y del público irlandés de la WWE, Lyra apunta:

De verdad, de verdad necesito que Dublín esté a la altura de [las demás multitudes europeas] , así que si hay algo que quiero transmitir con esto, ¡espero que los irlandeses no me decepcionen cuando lleguemos allí!

