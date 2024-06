Lyra Valkyria: «Becky Lynch volverá mejor a WWE»

Becky Lynch se está tomando un tiempo de descanso de la WWE desde que no pudo recuperar el Campeonato Mundial de manos de Liv Morgan en el episodio de Raw del 27 de mayo, dos días después de haberlo perdido en King and Queen of the Ring. No se sabe cuando va a volver a la programación pero está bien de salud. Además, aunque todavía no habría renovado su contrato, se espera que lo haga. De momento, solo podemos esperar a tener más información.

► Lyra Valkyria de Becky Lynch

Mientras, durante el programa de la marca roja del 3 de junio le preguntaron por ella a Lyra Valkyria, que ha puesto en su nuevo objetivo en Money in the Bank 2024, donde también podría estar «The Man». La que destronara a la luchadora de Irlanda como Campeona NXT no tiene nada más que cosas buenas que decir sobre ella y cree que va a volver mejor. Al mismo tiempo, critica a la actual monarca, con quien quizá también próximamente se vea las caras.

«Está decepcionada, pero conozco a Becky. Becky está en su mejor momento cuando la gente piensa que la han vencido. Tomará esa derrota y volverá para usarla a su favor y mejorar. Así es como se gana, realmente se gana, algo de lo que Liv Morgan no sabe nada».

Recordemos lo que el año pasado decía Becky Lynch sobre Money in the Bank:

«Nunca pensé que mi carrera llegaría hasta donde ha llegado. Pero aún me queda una cosa por hacer, y esa es ganar el contrato de Money in the Bank. En cada lucha anterior en la que he estado he rozado con los dedos el maletín pero nunca lo he conseguido y eso siempre me ha perseguido. Es lo último que tengo que hacer para sentir que mi carrera está completa«.