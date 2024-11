Lyra Valkyria aparecerá en empresa independiente irlandesa

Lyra Valkyria, ex campeona femenina de NXT, está lista para volver a su antigua casa de lucha libre, Over the Top Wrestling (OTT), según se informaron en redes sociales.

La luchadora de WWE, se enfrentará a su ex compañera de equipo, Debbie Keitel. Este esperado «regreso a casa» fue anunciado por OTT el pasado 22 de noviembre a través de X. El combate tendrá lugar el próximo 21 de diciembre, generando grandes expectativas entre los seguidores de la promoción irlandesa.

► Una sorpresa el regreso de Lyra Valkyria a Irlanda

Según un reporte de Corey Brennan en Fightful Select, algunos miembros de OTT se enteraron del regreso de Valkyria únicamente por el anuncio en redes sociales. Asimismo, quedaron sorprendidos al saber que Debbie Keitel, su antigua aliada en el equipo Woke Queens, también formará parte del evento. Sin embargo, fuentes internas de OTT calificaron el reencuentro como un «momento realmente especial» que promete emocionar tanto a los luchadores como a los fanáticos.

► Última aparición de Valkyria en NXT

El público vio por última vez a Lyra Valkyria en acción durante una batalla campal en Arabia Saudita, donde competía por convertirse en la contendiente número uno al Campeonato Mundial Femenino de WWE, que terminó siendo ganado por IYO SKY.