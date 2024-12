Luque: “Tiene mucho más sentido que pelee contra Gorimbo que con Díaz»

Themba Gorimbo fue noticia por su sorprendente conexión con Dwayne “The Rock” Johnson y cuatro victorias consecutivas en UFC desde mayo de 2023, pero aún no es tan grande como para atraer al veterano Nick Díaz.

Para Vicente Luque, quien pasó de enfrentar a la estrella de Stockton a Gorimbo en UFC 310 el 7 de diciembre, el cambio de oponente en Las Vegas cambia su carrera desde muchos ángulos diferentes.

“Nick trajo mucha expectación de los fanáticos. Cuando miro a la UFC, hay muchas cosas que pueden hacerte ganar. Tal vez la más grande de todas sea la expectación, y creo que la pelea con Nick la trajo. Ahora, cuando miro esta pelea, desde un punto de vista deportivo, tiene mucho más sentido.

“Es un reto, un buen chico que viene con hambre de victoria y quiere entrar en el ranking. Estoy aquí para defender mi posición y al mismo tiempo demostrar que sigo luchando por lo más alto, para ser campeón. Esta pelea me trae eso”.

Díaz no ha ganado una pelea de MMA desde octubre de 2011, una decisión sobre el campeón retirado de dos divisiones de la UFC BJ Penn. Esa también fue la única victoria de Díaz desde que regresó a la UFC, después de peleas con Carlos Condit , Georges St-Pierre , Anderson Silva y Robbie Lawler .

“La pelea con Nick fue muy interesante por su fama, por su nombre. pero al mismo tiempo trajo consigo esa sensación de que si le ganaba a Nick, era mi obligación. Yo también tenía ese peso. No hay la misma expectativa en esta pelea en comparación con la de Nick, pero también es una gran pelea”.

Luque está feliz de mantenerse activo después de que Díaz se retiró de dos peleas canceladas en 2024, y quiere reinsertarse en la pelea contra la élite de la clase de peso welter. El brasileño entra en su pelea número 22 en la UFC, pero aún es más joven que Gorimbo, quien tiene un récord de UFC de 4-1.

“Sé que todavía tengo mucho por ofrecer. Soy un veterano, pero soy más joven que muchos de los muchachos que están allí. El año que viene cumpliré 10 años en la UFC. Llegué muy joven, pero eso también es bueno porque he aprendido y me he desarrollado a lo largo del camino. Todavía tengo mucho por hacer y estoy alcanzando mi mejor momento físico ahora, también en términos de experiencia. Tengo mucho por lograr”.