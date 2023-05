Luque espera que luchar ayude a vencer a dos Anjos

Vicente Luque cree que el exceso de análisis le ha costado en sus recientes derrotas. Luque (21-9-1 MMA, 14-5 UFC) ha perdido dos veces consecutivas ante Belal Muhammad y Geoff Neal, quien se convirtió en el primer luchador en noquear a Luque. Sin embargo, antes de eso, Luque había finalizado a cuatro oponentes seguidos, incluyendo al ex campeón Tyron Woodley.

Esto significa que Luque ha estado reflexionando demasiado sobre sus peleas recientes, lo que podría haber afectado su rendimiento en el octágono. En lugar de confiar en su instinto y habilidades naturales, Luque podría haber estado tratando de analizar y planificar en exceso cada movimiento que hacía en la jaula. Como resultado, podría haber perdido su fluidez y espontaneidad, lo que lo hizo más predecible y vulnerable a los ataques de sus oponentes.

“Creo que conseguí todos los finales porque solía pelear libre en el sentido de que no me importaba mucho si iba a ser un final o no. Lo que siempre quise hacer es dar el mejor espectáculo que pueda, hacer la pelea más impresionante que pueda hacer. Eso es lo que me motiva y eso es lo que solía hacer en el pasado, y estaba tan concentrado en la carrera por el título, buscando esa oportunidad por el título y obteniendo todas las victorias que necesitaba, comencé a no pelear. tan libre como antes.

“’Tengo que ser demasiado estratégico. Tengo que asegurarme de que esto o aquello no suceda para poder hacer esto, y luego voy a obtener la victoria, y luego voy a dar esos pasos hacia el título, y luego puedo luchar por el título, y luego puedo convertirme en campeón’, y ese nunca he sido yo. Así que creo que ahora, esa es la clave: simplemente entrar y hacer lo que hago, porque lo que hago siempre es bueno, siempre es divertido y ha funcionado toda mi vida”.

rafael dos anjos

Sin embargo, Luque es un luchador talentoso y experimentado que ha demostrado su capacidad para finalizar a oponentes de alto nivel en el pasado. Si puede encontrar el equilibrio adecuado entre la reflexión y la acción instintiva, es probable que vuelva a la senda de la victoria y continúe su ascenso en la división welter de UFC.

“Creo que eso es algo realmente bueno que tengo en esta pelea, porque no solo soy probablemente el más pesado de los dos, así que eso me ayudará en el sentido de agarre, no soy el tipo que más irá; Creo que va a ir más por el agarre, así que voy a tener esa ventaja de peso. Tal vez si estamos en la cerca o si él está tratando de derribarme, creo que será bueno tener un poco de peso encima de él, pero obviamente eso tiene que ver con la velocidad.

“Tal vez va a tener la ligera ventaja de la velocidad. Eso no es algo que me preocupe mucho porque soy bastante rápido con mis manos y el movimiento de los pies, y eso es algo en lo que he estado trabajando aún más ahora. Así que eso es algo que no me va a preocupar demasiado. Y la otra ventaja, creo, es el alcance, así que voy a tener también la ventaja de alcance sobre él. Creo que principalmente será cómo puedo usar eso a mi favor”.