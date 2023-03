Luke Rockhold: “Vencería fácilmente a Alex Pereira”

En agosto pasado, Luke Rockhold regresó al octágono por primera vez desde 2019. Mientras que el ex campeón de Strikeforce y UFC venía de derrotas consecutivas por nocaut y un descanso prolongado, volvió a la pelea contra un oponente de alto rango en Paulo Costa.

La pareja fue a la guerra en la cartelera principal de UFC 278 en una pelea plagada de fatiga inducida por la altitud. Pero aunque no impulsaron un ritmo eléctrico, el californiano y el brasileño pelearon en un entretenido combate a tres asaltos que fue digno del premio Fight of the Night del evento celebrado en Salt Lake City.

Rockhold finalmente sucumbió a una derrota en las tarjetas de puntuación, pero sus esfuerzos y la memorable mancha de sangre en el tercer round aseguraron que su valor no cayera en la derrota.

Después de la pelea, el ex campeón pareció colgar los guantes. Admitió que simplemente no podía hacerlo más, citando la edad como un factor. Pero como suele ser el caso en los deportes de combate, ese retiro duró poco.

Aunque la leyenda del peso mediano actualmente tiene la vista puesta en aventuras fuera de la jaula, no descartó un regreso a las artes marciales mixtas. Según Rockhold, es más que capaz de derribar a los mejores si se mantiene en plena forma. Y eso incluye al campeón de peso mediano de UFC, Alex Pereira.

“¿Todavía creo que podría competir en la cima? Con un cuerpo saludable y un buen campo de entrenamiento, sí. Creo que podría vencer a Pereira, fácil. Estoy seguro. ¿Quiero pasar por ese proceso de acercarme a él? Todavía no. Me tomé tres años libres y no hice nada. Solo volver a la pelea de Paulo Costa fue mucho para mí. Ahora sigo entrenando. Eso era como mi punto de partida. Ahora estoy mejorando”.

Mientras Pereira busca registrar su primera defensa del título en una revancha contra Israel Adesanya el próximo mes en UFC 287 , Rockhold estará en acción unas semanas más tarde.

El 29 de abril, el californiano de 38 años hará su debut en el Bare Knuckle Fighting Championship. Se enfrentará al también ex peleador de UFC Mike Perry en el evento principal de BKFC 41. Si sale victorioso, quizás se escriban algunas líneas más en su historia de MMA a continuación.