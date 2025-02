Luke Rockhold también critica a Sean Strickland

El ex campeón de peso medio de la UFC, Sean Strickland, sigue recibiendo críticas por su última actuación en el UFC 312.

Strickland cayó a un récord de 1-2 desde que ganó el oro en agosto de 2023 este pasado fin de semana. Su memorable victoria por el título sobre Israel Adesanya fue seguida rápidamente por el final de su reinado cortesía de Dricus Du Plessis hace 13 meses, y el sudafricano una vez más sacó lo mejor del polarizante estadounidense el sábado.

Ambos se enfrentaron en Sídney (Australia) como cabeza de cartel del UFC 312 de pago por evento. Strickland no estuvo cerca de la redención, sino que sufrió una derrota por decisión aplastante a manos de «Stillknocks», cuyos golpes incluso provocaron una grave fractura de nariz al aspirante.

Durante una aparición en el episodio del lunes de The Ariel Helwani Show en Uncrowned, otro ex campeón de peso medio de la UFC, Luke Rockhold, dio su valoración de la exhibición de Strickland. Al igual que muchos en la comunidad de MMA, el hombre de 40 años de edad, no estaba impresionado – por decir lo menos …

«Si alguien te rompe la nariz, tienes que pelear como un p*to hombre y dar por saco», dijo Rockhold. Este hijo de p*ta habla tanto y luego se va y básicamente abandona la pelea después de romperse la nariz. ¿Cuándo (Strickland) se ha jugado el pellejo, ha mordido el polvo y ha ido a por todas durante toda la pelea, no sólo en los últimos 10 segundos de un asalto? Mírale ahí fuera», añadió Rockhold.

Strickland se ha enfrentado durante mucho tiempo a duras críticas por su estilo de pelea, en el que adopta un enfoque de baja agresividad tras unas semanas de combate en las que suele proclamar una inminente «guerra» sangrienta.

Algunos como Demetrious Johnson han pedido al ex campeón que ajuste su estilo tras las dos derrotas ante Du Plessis en sus tres últimas peleas. Está por ver si sigue o no ese consejo.