Luke Rockhold predice pelea Prochazka vs. Hill

El ex campeón de peso mediano de UFC Luke Rockhold cree que sabe quién podría tener la ventaja en la próxima batalla de peso semipesado entre Jiri Prochazka y Jamahal Hill.

Tanto Prochazka como Hill han sido campeones de la UFC, pero vienen de derrotas por nocaut ante el actual campeón Alex Pereira. Ambos compartirán el octágono en la cartelera de la UFC 311 con la esperanza de mantenerse en la pelea por el título de las 205 libras. Para Hill, el camino de regreso a una pelea por el título podría ser más fácil que para Prochazka, quien ha sido derrotado dos veces por «Poatan».

De hecho, la forma en que Prochazka perdió ante Pereira en la revancha ha hecho que Rockhold se pregunte si puede seguir un plan de juego.

Durante un episodio del “JAXXON Podcast”, Luke Rockhold compartió su decepción por cómo Jiri Prochazka abordó su segunda pelea con Alex Pereira en junio de 2024.

“No me gustó la forma en que Jiri peleó su última vez contra Pereira. Simplemente no parecía que fuera a seguir el plan de juego. Me pregunto qué estabas haciendo. No sé. Pensar que podrías estar con él y jugar este estilo de karate, este juego de kung fu. No puedes pelear así, con un tipo que es tan peligroso, no puedes pelear con las manos abajo y tienes que buscar derribos. Identificaste su debilidad, pero ni siquiera trataste de explotarla”.

Tal vez Rockhold tendría una postura diferente si Prochazka hubiera sido más competitivo en su revancha con Pereira, pero tal como están las cosas ahora, se inclina por que Hill obtenga la victoria en UFC 311.

“Jamahal Hill es más peligroso. Tiene potencia, tiene poder, va a por el remate y Jamahal es un poco raro, a veces es extrañamente atlético. Es difícil derribarlo. Ya lo vimos en la pelea con Glover, fue capaz de levantarse y salirse con la suya y se abrió paso a través de muchas cosas y terminó encontrando su tiro, el tiro letal. Pero, como dije, este es un proceso de reconstrucción para ambos y tú no lo sabes, pero yo no lo sé. Puede que favorezca a Jamahal en esta pelea”.

UFC 311 se llevará a cabo en el Intuit Dome en Inglewood, California, el 18 de enero. En el evento principal, el campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev, pondrá su oro en juego contra Arman Tsarukyan. El evento coestelar contará con Merab Dvalishvili, que buscará mantener a Umar Nurmagomedov lejos de su Campeonato de peso gallo de UFC.