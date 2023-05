Luke Rockhold en BKFC: ¿Debut y despedida?

Luke Rockhold mordió más de lo que podía masticar al aceptar pelear contra Mike Perry en el BKFC 41. El ex campeón de peso medio de la UFC sufrió una brutal derrota a manos de Perry en su debut en el boxeo sin guantes, que perdió por nocaut técnico en el segundo asalto tras romperse los dientes.

El árbitro Dan Miragliotta suspendió el combate a poco más de un minuto del segundo asalto después de que Rockhold se desenganchara de Perry y señalara que le pasaba algo en la boca. Más tarde se supo que se había roto un par de dientes y que tenía un corte en el labio. Rockhold tomó Instagram para emitir su declaración sobre su derrota.

«Bueno, j***. ¿Qué puedo decir? Puedes tachar boxeo sin guantes de la lista«, dijo Luke Rockhold. «Es una p*** locura. Esos pequeños nudillos me dieron, justo en los dos [dientes] delanteros. Tal vez una barba, tal vez un mejor protector bucal. Es una buena pelea. Es una pena que tuviera que terminar así. Hijo de p*ta Mike, eres un bastardo duro. Felicidades. Gracias a mis patrocinadores. Gracias a la gente. No he terminado. Aunque unos guantes estarían bien«.

Rockhold se separó de la UFC después de una racha de 1-4, con su derrota más reciente a manos de Paulo Costa en el UFC 278. Perry, por otro lado, está actualmente montando una racha de tres peleas ganadas en el BKFC, y después de su victoria sobre Rockhold, pidió una pelea contra Conor McGregor. Los dos tuvieron un cara a cara amistoso después de que el irlandés fuera invitado al ring.

McGregor más tarde tomó Instagram para expresar su interés en una pelea de boxeo sin guantes contra Perry o alguien más. Por ahora, el dublinés está centrado en su próximo combate contra Michael Chandler.