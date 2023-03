Luke Rockhold busca consejo de ex peleador de UFC

Después de una ilustre carrera en las artes marciales mixtas, el ex capo de peso mediano de la UFC y Strikeforce, Luke Rockhold, se presentará en una forma diferente de combate.

En agosto pasado, Rockhold regresó de un largo descanso para compartir la jaula con Paulo Costa en UFC 278 . Si bien cayó derrotado en las tarjetas de puntuación, el desempeño, la dureza y el corazón del californiano fueron ampliamente elogiados y acreditados como un final apropiado para su carrera.

Aunque un aparente anuncio de retiro sugirió que sería solo eso , no pasó mucho tiempo para que el jugador de 38 años volviera a la competencia.

El 29 de abril, Rockhold debutará en un nuevo deporte: el boxeo a puño limpio. En el cartel principal de BKFC 41, se enfrentará con su compañero ex peleador de UFC Mike Perry, quien hasta la fecha ha ido 2-0 en el Campeonato de lucha Bare Knuckle.

Si bien pelear y golpear ciertamente no será nada nuevo para Rockhold, el deporte sin guantes ofrece nuevos desafíos y curvas de aprendizaje para el ex campeón de UFC.

Para adelantarse a ellos, el veterano de MMA se ha acercado a un individuo que hizo una transición exitosa de la jaula al ring.

Durante una interacción con MMA Junkie Radio , Rockhold reveló que ha estado en contacto con el ex luchador de UFC convertido en campeón de BKFC, Alan Belcher.

Belcher disfrutó de una permanencia de 15 peleas en el octágono, durante las cuales se enfrentó a Michael Bisping, Yushin Okami, Yoshihiro Akiyama y Ed Herman. Cinco años después de anunciar su retiro de las MMA en 2015 , “The Talent” firmó con BKFC.

Dado que desde entonces ha estado invicto en cuatro peleas y ganó el título de peso completo de la promoción, no hay muchos en mejor posición para asesorar a Rockhold en su nueva aventura.

“Me acerqué a Alan Belcher, quien me dijo algunas cosas. Me acerqué y le hice algunas preguntas sobre lo que estaba pasando. (Él es) el campeón, ya sabes, felicitaciones a Alan. Pero sí, me acaba de dar algunos consejos y algunos estilos. Puedo recoger y estudiar a las personas que lo hacen bien, y lo que realmente funciona, y cómo atacar… (Estoy) estudiando a los mejores muchachos y tomando lo que puedo”.

Si bien aún se desconoce si Rockhold competirá o no bajo el estandarte de BKFC más allá de su primera salida, con una serie de promociones de MMA que parecen rodear al agente libre, buscará hacer una declaración enfática en su primera pelea después de UFC.