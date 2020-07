Luke Gallows y Eric Young anuncian primer show post-WWE

Luke Gallows y Eric Young dejaron de ser Superestrellas de WWE el 15 de abril, cuando fueron despedidos por Vince McMahon. Desde entonces se ha estado hablando bastante del primero de ellos, acerca de cuál va a ser su siguiente paso en la lucha libre. No tanto del segundo, aunque él también va a buscar el éxito en su carrera. Y ahora se confirma el primer show que ambos harán en esta nueva etapa de sus vidas en la industria. Cabe mencionarse que no se incluye a Karl Anderson, pero esto no quiere decir que tenga previsto seguir adelante con su amigo.

► Luke Gallows y Eric Young post-WWE

Los dos veteranos trabajarán el 25 de julio en un evento de la empresa independiente Lariato Pro en la ciudad de Dublin, en el estado de Georgia.

It's all going down July 25th as Lariato Pro Wrestling announces special guests Big LG Doc Gallows, Impact Star Crazzy Steve, and Impact Star Johnny Swinger!

Tickets on sale now at https://t.co/tWQjcVFZg4 #staytuned #docgallows #johnnyswinger #moretocome pic.twitter.com/f0oKXUp6w8 — Lariato Pro Wrestling (@LariatoW) June 27, 2020

"¡Todo explotará el 25 de julio en Lariato Pro Wrestling, con invitados como Big LG Doc Gallows y las estrellas de Impact Wrestling Crazzy Steve y Johnny Swinger!".

"Además: vean a Eric Young el 25 de julio en el Southern Pines Ag Center de Dublin, Georgia".

Esta va a ser la primera vez que ambos luchadores trabajen en esta empresa. El anuncio además confirma el nuevo nombre que tendrá Gallows después de abandonar la Gran W. Al mismo tiempo se confirma que Young tendrá el mismo, que es también el que tenía antes de entrar al imperio McMahon. Será una buena oportunidad para que los fanáticos disfruten del talento de ambos, aunque se espera que lleguen más alto próximamente.

Cabe mencionarse que también estará en el evento el veterano luchador Brad Attitude, que también pasó por WWE, y que tiene una gran relación con Dolph Ziggler. El año pasado se habló de que podría volver a esta empresa pero finalmente no ocurrió.