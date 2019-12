Luke Gallows sigue buscando su camino junto a Karl Anderson y AJ Styles en WWE. The OC está teniendo mucha relevancia, sobre todo desde que «The Phenomenal One» comenzó a trabajar de forma habitual con sus dos amigos. Los tres firmaron este año renovaciones de sus contratos y podemos suponer que se retirarán en el Imperio McMahon. Toma Tonga quiere que vuelvan a Japón, pero no creemos que eso vaya a ocurrir. No al menos con ellos como luchadores en activo. Están contentos en Estados Unidos, personal y profesionalmente.

► Luke Gallows se habría casado

Continuando con Gallows, hace unos meses explicó que regresó a su actual empresa porque triunfó en todo el mundo menos en la misma, porque era el momento de cerrar el círculo. Fuera de su vida como luchador, de los tres es de quien menos hemos hablado en cuanto a su vida fuera de los encordados. En alguna ocasión hablamos de una supuesta relación sentimental con Nia Jax. Pero ahora sabemos más. De hecho, hemos descubierto que puede que se casara el pasado 22 de diciembre con una mujer llamada Bethany.

Felix Upton, de Ringside News, informa que estuvieron saliendo y que se comprometieron, pero en ningún momento se supo nada de la boda. No obstante, como vemos en la siguiente foto, ella ha cambiado su nombre en Facebook a Bethany Hankinson (Luke Gallows se llama realmente Andrew William Hankinson). Y no sólo eso, sino que dice estar casada desde el día mencionado.

El luchador no ha hecho ninguna publicación similar, lo cual no quiere decir nada. Si de verdad se ha casado, nos alegramos mucho por él y le deseamos que todo le vaya bien en su matrimonio.

En cuanto a sus dos amigos, los dos están casados desde hace años y todos les va bien, por lo que sabemos. Por supuesto, también nos alegramos.