Tan pronto como el 13 de julio, AJ Styles va a volver a Japón para enfrentar a Naomichi Marufuji en el evento Destination de Pro Wrestling NOAH. No es la única Superestrella que viajará de vuelta al país del sol naciente representando a la WWE fuera de sus fronteras, también IYO SKY luchará en Marigold.

Quien también tiene una notable historia en tierras niponas, como su inseparable Karl Anderson, es Luke Gallows. Juntos desarrollaron una exitosa carrera en NJPW, donde ostentaron varios títulos y se unieron al Bullet Club en su momento. Ahora, ¿qué piensa el veterano del regreso su amigo fenomenal?

«Creo que de alguna manera tenemos que quitarnos el sombrero ante la nueva WWE, ante la visión de Triple H. Hace apenas un par de años, este combate nunca habría sucedido. No habría ninguna posibilidad de que Pro Wrestling NOAH y WWE se unieran, pusieran a dos superestrellas icónicas en un ring de Pro Wrestling NOAH en Japón. Inimaginable, inaudito. Felicitaciones a ambas compañías por unirse, porque esto es verdaderamente un combate de ensueño no solo para los fanáticos americanos, sino también para los fanáticos japoneses, donde AJ Styles tiene un legado. Es otro que es muy importante, y será importante en la historia de la lucha libre profesional en el futuro», comenta Gallows, acompañado de Anderson, en el canal de YouTube de NOAH.

¿Qué te parecen las visitas del luchador y la luchadora de WWE a Japón?

