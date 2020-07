Para muchos actores, el teatro siempre fue una forma de terapia. Y cual terapia de choque, Jeff Hardy tuvo que hacer frente a una de sus principales adicciones en la vida real la pasada noche, disputando una "Bar Fight" contra Sheamus en Friday Night SmackDown.

"The Charismatic Enigma" necesitaba una victoria, después de su decepcionante derrota en Backlash 2020 y de que "The Celtic Warrior" sacara lo peor de él en los últimos meses, acusándolo incluso de homicidio imprudente hacia Elias. WWE no iba a programar pues un nuevo fracaso para el veterano, considerando además que la empresa intentará por todos los medios que no se reúna con su hermano Matt en AEW.

Un combate de cariz cinematográfico que dejó mejor sabor de boca que la reciente "Wyatt Swamp Fight", pues lució más natural, sin exceso de artificios ni giros de guión, y dio lo que prometía: ver a Hardy y Sheamus dándose con todo en un bar. Ni más ni menos.

Y si se preguntan por el lugar en que se grabó tal duelo, el periodista de Florida Jon Alba tiene la respuesta.

As @AustinRLyon has pointed out to me, the Sheamus/Jeff Hardy #BarFight was shot at Irish Shannon's Pub in Downtown Orlando.