Sin duda, una de las luchadoras independientes más famosas es LuFisto, quien pese a su calidad y carisma no ha pisado WWE ni EAW, por lo que sus fans buscan que se integre a esta empresa.

En All Elite Wrestling, se han abierto las puertas para que muchos luchadores jóvenes, de medio cartel e incluso que no pertenecen a la empresa opten por los títulos, principalmente desde que Cody Rhodes tiene el Campeonato TNT.

Por tal motivo, muchos luchadores han manifestado su interés tanto dentro de AEW como fuera. Una de ellas es la gladiadora LuFisto, la cual es conocida por su etapa hardcore y por no tener miedo a enfrentarse a luchadores de cualquier género.

Pero después que un fan hiciera un promocional que simula su llegada a la empresa para enfrentar a Cody, otro inició una campaña en change.org para pedir su incursión en AEW y una oportunidad por el campeonato.

"All Elite Wrestling ha hecho varias campañas para que sus campeones se enfrenten a todos los recién llegados, específicamente su título TNT y el título AEW Femenino. Esta petición busca una respuesta de la gerencia de AEW para aceptar el desafío de LuFisto, una veterana con más de 20 años de experiencia en el ring.

"En ese tiempo, ella ha luchado en todo el mundo contra hombres, mujeres e incluso la comisión atlética en su provincia natal para que los luchadores profesionales participen en un combate con cualquier oponente de su elección. Ella ha compartido el cuadrilátero con leyendas como Aja Kong, mantuvo el campeonato SHINE por 539 días (un título que nunca perdió), ha sido la única competidora femenina en la CZW Cage for Death, y la única mujer en tener el CZW King of the Título Deathmatch. Sus elogios superan con creces el espacio provisto. Para más información, vaya a LuFisto.com

"El propósito de esta petición es poner el nombre de LuFisto frente a la administración de All Elite Wrestling para incluir a LuFisto como participante en cualquier desafío de título que consideren conveniente. Sus fanáticos acérrimos han estado pidiendo un debut en el "gran escenario" para LuFisto durante años y es nuestra petición ahora que reciba la oportunidad para la que ha estado trabajando".