Ludwig Kaiser, sobre enfrentar a Penta: «No se sorprende»

Penta ya tuvo dos luchas y dos victorias en WWE y parece que tendrá próximamente un nuevo rival, Ludwig Kaiser.

El luchador mexicano primero venció a Chad Gable y su segundo combate derrotó a Pete Dunne; aunque sumó dos victorias, cabe resaltar que no ha tenido combates sencillos y no han sido victorias dominantes.

Esto parece que lo ha visto Ludwing Kaiser, pues antes de la lucha ante Dunne, fue entrevistado y le preguntaron sobre la llegada de Penta; sin embargo, Kaiser aseguró no estar impresionado y espera enfrentarlo próximamente.

Ludwig Kaiser says he is not impressed with Penta & called him out for a future match. #WWERaw pic.twitter.com/vUlMqqDDaC

— PWUnlimited (@PWUnlimited) January 21, 2025