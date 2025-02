Tiffany Stratton y Ludwig Kaiser comenzaron su relación en mayo de 2022 estando ya los dos en la WWE. Ella especialmente ha dado algún detalle en el pasado. Su romance inició de manera casual durante una salida con amigos, que coincidió con su cumpleaños. Ambos se mostraron interesados, pero ninguno quería dar el primer paso. Finalmente, después de una conversación, decidieron salir juntos.

► ¿Cómo se conocieron?

Ahora, en una reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight, es él quien comparte su propia versión de la historia:

«En el PC básicamente. Nos conocíamos, obviamente. Yo ya llevaba un tiempo allí y, sí, ella captó un poco mi atención. Mentiría si dijera que no la noté. Creo que jugamos un poco el mismo juego. Somos muy similares en muchos aspectos. Ambos somos bastante tercos, o podemos serlo, creo. Y creo que ninguno de los dos quería dar el primer paso realmente. Pero luego, por coincidencia, salí con un par de amigos y ella también estaba allí. Era su fin de semana de cumpleaños, se sentó y, no sé cómo pasó, pero de alguna manera llegamos a la idea de: Oye, ¿por qué no vamos a una cita?«.

► Campeona WWE

Así mismo, Kaiser habla también de que Tiffany sea actualmente campeona mundial:

«Fue increíble. De hecho, tomé un vuelo porque era un momento enorme. Obviamente, estuve allí cuando ganó el Campeonato de NXT, así que realmente quería estar presente también. Tenemos un producto increíble, especialmente ahora. Pero lo único que la televisión no logra captar es la reacción y la forma en que suenan las cosas cuando estás allí en vivo. Ese momento en el que ella traicionó a Nia fue una locura. Tenías que estar ahí para entender realmente que fue un momento enorme. La televisión no le hace justicia. Pero sí, fue increíble. Estoy muy feliz por ella porque he estado en los momentos bajos, he estado en los momentos altos. Lo he visto todo muy de cerca, y ella ha creado algo especial. Lo está haciendo increíble«.

