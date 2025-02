Ludwig Kaiser explica cómo llegó a WWE y su transformación fisica

Ludwig Kaiser firmó con WWE en 2017. Se unió al WWE Performance Center bajo el nombre de Marcel Barthel y comenzó a luchar en NXT UK en 2018, donde fue parte del grupo Imperium junto a Gunther, Giovanni Vinci, y más tarde Alexander Wolfe. Luego, en 2022, debutó en el roster principal, adoptando el nombre de Ludwig Kaiser.

► ¿Cómo llegó a WWE?

Mientras hablaba recientemente con Chris Van Vliet en Insight, el luchador dio detalles de su llegada a la compañía:

«La historia que he escuchado es que WWE estaba buscando un luchador alemán y organizaron una gira por Alemania para evaluar talento, visitando varias escuelas de lucha y demás. Aparentemente, el señor William Regal, a quien siempre estaré agradecido, vio mi nombre en la lista. Conocía a mi padre, vieron mi foto, revisaron todo y él señaló mi nombre y dijo: Cancelen la gira, nos quedamos con él. Fui uno de los elegidos. Nunca tuve que hacer una prueba porque, aunque estaba programado para hacer una, unas dos o tres semanas antes me rompí la rodilla. No sé si debería decir eso, ni siquiera sé si lo había dicho antes. Pero sí, me lesioné y tuve que cancelar la prueba. Así que, obviamente, cuando ya estaba en la lucha, pensé: Dios mío, esto se acabó para mí. Porque cuando comencé en esto, nunca pensé en llegar a WWE. No era mi gran objetivo, como si todo lo demás no valiera la pena si no llegaba allí. No, yo quería hacer sentir orgulloso a mi padre, quería ser un luchador profesional, quería ver el mundo. Quería hacer todo eso.»

► Transformación física

Kaiser fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en un activo realmente valioso de WWE, empezando por su inprsionante físico:

«He estado trabajando duro. Cada vez que en mi carrera siento que estoy estancado, pienso que tengo que hacer algo, porque hay solo ciertas cosas que están en nuestras manos y que podemos controlar en este trabajo. Para mí, siempre ha sido asegurarme de que todo lo que hago esté en un nivel de 11 sobre 10. Así que me miré a mí mismo y pensé: ¿Qué más puedo hacer? Entreno mucho, paso mucho tiempo en el ring, y en ese momento, lo que podía mejorar era la dieta.

Cuando bajé tanto de peso, también intenté aumentar masa muscular al mismo tiempo, consumiendo la mayor cantidad de calorías posible porque entrenaba muy duro. Pero luego hice una dieta inversa durante 18 semanas. Básicamente, la dieta inversa significa no volver de golpe a la cantidad de calorías que solías consumir, sino reducirlas lentamente. Recortas los carbohidratos un poco, bajas las calorías poco a poco, pierdes peso y, cuando llegas a un nivel de grasa corporal con el que te sientes bien, comienzas a aumentar las calorías nuevamente de forma gradual. Como tu cuerpo está vacío en ese punto, absorbe los nutrientes de manera mucho más eficiente. Pero si pasas semanas restringiendo calorías y luego vuelves de golpe a comer 5,000 calorías al día, obviamente no será bueno. Todo tiene que ser gradual, sin choques bruscos para el cuerpo. Y sí, la verdad es que me funcionó muy, muy bien.

[¿Trabajaste con un nutricionista para eso?] Sí, un tipo de Alemania. Solía luchar también. Lo conozco desde hace mucho tiempo y es realmente bueno en eso. Me ayudó a mí, ayudó a Gunther y a varios de los muchachos.»