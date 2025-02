Ludwig Kaiser a Penta: «No más, pendejo»

Durante el episodio de Monday Night Raw del 24 de febrero, Ludwig Kaiser sorprendió a todos venciendo a Penta y Pete Dunne en una lucha triple amenaza cuando parecía que el luchador de México iba a llevarse la victoria. Pero entonces el de Alemania lo sacó del cuadrilátero para rematar al de Inglaterra y obtener un triunfo que sabe a gloria .

► El año de Ludwig Kaiser

Y una vez terminado el combate, Kaiser pronunció unas palabras mientras era entrevistado por Cathy Kelley:

«¿Una victoria robada? ¿De qué estás hablando? Yo me siento como si a mí me hubieran robado algo. Siento que Penta le ha estado robando la atención a Kaiser desde que puso el pie en esta compañía. Eso no está bien, y además vienes tú a decirme que soy yo quien ha robado algo, ¡no! ¡Yo no he robado nada! Lo que he estado haciendo es trabajar duro, ser humilde, salir ahí fuera, sacar del estadio cada bola que me han lanzado, ¡eso es lo que he estado haciendo! No he robado nada, eso es cosa de Penta, Penta ha estado robando. ¿Y qué ha pasado? Que lo he castigado, lo he castigado por ello. ¡Le he quitado lo que tiene más valor para él y eso es la atención, el hype! Ha podido disfrutar en las últimas semanas pero eso ya se ha terminado, Penta. No más pendejo. Escúchame. El 2025 va a ser el año de Ludwig Kaiser. Hemos terminado».