Ludwig Kaiser: «2025 será un gran año para mí en WWE»

2024 fue el mejor año hasta ahora en la carrera de Ludwig Kaiser en la WWE porque demostró que tiene la capacidad de ser una estrella individual más allá de formar equipo con Giovanni Vinci o de acompañar a Gunther, el actual Campeón Mundial de Peso Completo; en realidad, mientras su amigo de origen italiano que ha estado intentando construir un personaje en SmackDown sin demasiado éxito todavía, él sigue cerca del «Ring General» en Raw, su relación no se ha roto pese a que cada uno haya estado contando sus historias más que pasar tiempo juntos. Ahora, ¿qué se puede esperar del oriundo de Alemania de 34 años en 2025?

► Grandes expectativas para 2025

De momento, comenzando el nuevo año, sin que haya tenido todavía un combate, Kaiser se muestra altamente confiado en Instinct Culture:

«Todo fue extremadamente rápido para mí. Ya siento que, desde afuera, cada vez que entro allí, la gente está esperando, la gente está esperando, pero como que olvidan que realmente solo ha pasado un año. Trabajar para la mejor promoción del mundo también significa enfrentarse a la competencia más dura del mundo. Así que creo que estoy en el camino, y 2025 va a ser un gran año para el Kaiser, lo prometo«.

Y no solo él confía en sí mismo sino que una leyenda como The Undertaker también:

«Tuve una buena charla con Kaiser. Tengo grandes expectativas para él. Obviamente, Gunther está un poco más avanzado, pero mantén un ojo en Kaiser. Creo que va a ser especial. Es fácil odiarlo. Lo que realmente me refrescó fue que le estaba dando mi perspectiva sobre lo que debería estar haciendo, y él me dijo, ‘Eso es lo que he estado sintiendo. He estado sintiendo todo esto’, y solo ha estado esperando su oportunidad porque ha estado a la sombra de Gunther».

