Luchar por el Campeonato de WWE es la máxima aspiración posible para un luchador. La de Ricochet de este jueves ante el imparable Brock Lesnar en Super Showdown 2020 no será una prueba más, sino la prueba definitiva para una Superestrella a la que por momentos le costó encontrar su lugar en Monday Night Raw. Y créannos cuando decimos que quedarse con ser sólo un contendiente en ocasiones no es suficiente, caso de la Superestrella que luchó por el Campeonato WWE y fue despedida el mismo día. ¿De quién se trató?

¿Qué Superestrella tuvo uno de los empujes más inesperados de la historia en 2003 y a qué se debió el mismo? ¿Qué otra, en cambio, luchó en la noche de su debut por el Campeonato WWE y qué tal le fue? ¿Adivinas al veterano de 62 años que retó en PPV por la máxima presea? ¿Realmente tuvo Stephanie McMahon la posibilidad de ser Campeona de WWE en su juventud? Y por supuesto, todos aquellos insólitos nombres que inexplicablemente estuvieron a segundos de ser los máximos monarcas.

► Escenario: el primer WWE Draft (2002)

“Cualquier cosa puede pasar en la WWE” no es sólo un eslogan. Y es que a pesar de que el factor sorpresa se ha ido diluyendo con el tiempo, era una promesa en constante cumplimiento a lo largo de la Attitude Era. Por ejemplo, cuando se llevó a cabo la primera edición del Draft en 2002. Un show interesante de pies a cabeza no sólo por las elecciones de Raw y SmackDown, sino por la jugosa triple amenaza estelar.

El Campeón, Triple H, defendía su título Indiscutido de WWE en una triple amenaza. Por un lado, tenía en frente a su archirrival máximo de ese entonces, Chris Jericho.

► Triple H vs. Chris Jericho, la gran batalla

El evento Vengeance 2001 marcó un antes y un después en la carrera del Y2J. Un gladiador que ya tenía renombre, por supuesto, pero no se situaba a la altura de grandes nombres del momento como Stone Cold Steve Austin o The Rock. Curioso, cómo se lo terminaría relacionando con esas dos figuras al finalizar la velada.

WWE llevó a cabo un torneo para consolidar al nuevo Campeón Indiscutido. Justamente, Austin ingresaba esa noche como Campeón de WWE, mientras que Rock hacía lo propio como Campeón de WCW. Pocos esperaban, claro, que el canadiense hiciera lo inesperado y saliera con ambos títulos del PPV. Pero lo hizo.

Venciendo en semifinales a nada menos que a «The People’s Champ» para costarle su Campeonato y posteriormente a «The Texas Rattlesnake» en las finales para destronarlo del suyo, Jericho se convirtió en el primer Campeón Indiscutido de WWE. Con un poco de ayuda, verdad. Algo irrelevante, sin embargo, pues los libros siempre lo recordarán como el primero de una forma u otra.

Cuestión de suerte tampoco fue, demostró, cuando repitió las hazañas en eventos consecutivos. En Royal Rumble 2002 superó a su semifinalista, y al mes siguiente, fue más que el otro finalista. Quitando del camino a ambos, si se quiere los dos individuos más importantes de la empresa, el monarca creía no tener competencia. Pero esa sensación de tranquilidad se esfumó tan rápido como supo que Triple H, el retornante ganador de aquella edición del Rumble, sería su próximo reto.

Un Triple H que desde su vuelta tras varios meses fuera de la acción y una lesión que lo acercó al retiro forzado, no había logrado llevarse con su mujer, Stephanie McMahon. En un abrir y cerrar de ojos, el divorcio tuvo lugar y la ruda Stephanie se juntaba con el Campeón, Jericho, algo que no le hizo mucha gracia a «The Game».

Entretanto, las tensiones entre Austin y Rock incrementaban, y pactaron un mano a mano en la Vitrina de los Inmortales. Pero a pesar de ser el duelo favorito de muchos, el estelar no fue para ellos, sino para el monarca vs. aspirante, rudo vs. técnico, la pareja vs. el ex marido. En esta oportunidad, con Stephanie en su esquina y siendo un punto focal de la rivalidad, pero sin la ayuda necesaria para derrotar a su retador, «The Ayatollah of Rock n’ Rolla» no fue capaz de tener una defensa exitosa. Y así comenzó el reino del «Rey de Reyes».

► Luchó por el Campeonato WWE y fue despedida

Y por si no fuera poco, si Stephanie recibía la cuenta de tres, ¡iba a ser despedida de WWE! Cosa que terminó sucediendo luego de un Spinebuster de su marido, poniendo fin a su trayectoria —al menos por un tiempo—. Un 25 de marzo de 2002 que será recordado como el día en que «The Billion Dollar Princess» luchó por el Campeonato WWE y fue despedida el mismo día.

Si te gustó este artículo y quieres más similares, ¡ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al banner de «SUSCRÍBETE» y dale a la campanita para no perderte de nuestros últimos tops!