El próximo episodio de WWE SmackDown promete estar caliente. Y es que tendrá dos luchas de campeonato, algo que muy pocas veces se ve en un show semanal normal. La primera, será el duelo ya confirmado entre AJ Styles y Gran Metalik por el Campeonato Intercontinental WWE. Sin duda alguna, una oportunidad única e inesperada para el enmascarado mexicano, ¿logrará hacer historia en esta lucha totalmente inédita?

► ¿Será WWE SmackDown el mejor show de la próxima semana?

Sumado a esto, la historia de amor de Mandy Rose y Otis, el Mr. Money In The Bank 2020, volverá a las pantallas televisivas de WWE luego de estar semanas fuera de la televisión sin explicación alguna. No está claro qué harán, dado que su rivalidad con Dolph Ziggler se acabó al este ser ahora parte de Raw. ¿Seguirá solamente Mandy Rose enfrentada con Sonya Deville?

Finalmente, WWE programó una nueva lucha para el show de WWE Friday Night SmackDown del próximo viernes. Como ya les habíamos contado aquí en SÚPER LUCHAS, el show de la marca azul inició con Nikki Cross y Alexa Bliss confrontando a Bayley y Sasha Banks, quienes se burlaron de cómo ellas eran las que tenían supremacía total en WWE. Cross, quien perdió ante Bayley en una lucha por el Campeonato Femenil SmackDown en el PPV The Horror Show at Extreme Rules, le exigió a Bayley una nueva oportunidad titular.

Y esta, cual maestra de la perversidad, le dijo que la tendría... pero que solamente debía derrotar a "la bella y fantástica futura miembro del Salón de la Fama de WWE", Alexa Bliss. Cross no lo pensó un instante y atacó a su compañera, luego la venció en el ring. Así las cosas, Bayley defenderá el Campeonato Femenil SmackDown ante Nikki Cross este viernes.

