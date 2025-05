Stone Cold Steve Austin revela cuáles fueron los combates que ofreció WWE WrestleMania en 2025 que más le gustaron. Lo hace días después del gran evento -en una entrevista en The Ariel Helwani Show– donde fue uno de los protagonistas, fuera de las luchas, al aparecer para anunciar cuántos fanáticos acudieron a las dos noches de lucha libre y por el camino estrellar su moto contra la barrera de protección y causar una escena polémica con una espectadora.

“IYO SKY vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair fue una de mis luchas favoritas de los dos días. Unos 30 minutos antes (de ver a IYO en backstage), vi a Bianca Belair y le dije lo mismo. Si hubiera visto a Rhea, también se lo habría dicho. Fue simplemente una lucha increíble. Gran sincronización. Muy física. Esas tres mujeres son unas auténticas rudas desde el principio. Todas son grandes luchadoras. Bianca, en el poco tiempo que lleva, ha aprendido muchísimo. Realmente me gustó esa lucha.”