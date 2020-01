Worlds Collide y NXT TakeOver: Portland añaden grandes luchas a sus carteles

Desde que NXT, NXT UK y 205 Live están controladas por la misma mente maestra, Triple H, hemos visto numerosas interacciones entre estos shows durante los últimos meses. Pero tal filosofía llegará a su apogeo (de momento) el próximo día 25 conWorlds Collide, evento que basará su leitmotiv en una guerra directa de las tres marcas, y que tendrá lugar 24 horas antes de Royal Rumble 2020, poniendo fin a su vez a la tradición iniciada en 2016 de que un especial de NXT preceda a un gran PPV de McMahonlandia. Porque NXT TakeOver: Portland, próximo en agenda, se celebrará el 16 de febrero. Y hoy se anunciaron nuevas luchas para ambas citas durante WWE The Bump.

…there will be a #TripleThreat Match TONIGHT on @WWENXT to determine who will be added to that #WorldsCollide match!@swerveconfident vs. @itsLioRush vs. @MmmGorgeous.

You're NOT gonna want to miss this. #WWENXT #WWETheBump

— WWE’s The Bump (@WWETheBump) January 15, 2020