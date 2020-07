WWE acaba de anunciar cuatro luchas para el próximo Raw. Y una de ellas será por un campeonato. Será el último show rojo antes del nuevo PPV de la empresa, The Horror Show at Extreme Rules.

Cabe mencionarse que de todas maneras una de las rivalidades que conducen a estos combates sí estará en el evento de pago de 19 de julio puesto que Asuka va a defender el Campeonato Femenil Raw ante Sasha Banks en un mano a mano.

Para empezar, el Campeonato Femenil de Parejas WWE va a estar en juego cuando "The Boss" y Bayley enfrenten a la "Emperatriz del Mañana" y Kairi Sane.

Las cuatro luchadoras continúan con su historia, pero en el caso de esta última no la seguirá hasta el pay-per-view puesto que va a ser Nikki Cross la que luche por el Campeonato Femenil SmackDown. De momento, a ver si las dos rudas llegan al domingo con el título de duplas.

It's a Night of Grudge Matches THIS MONDAY on #WWERaw! (THREAD)@WWEAsuka & @KairiSaneWWE challenge @SashaBanksWWE & @itsBayleyWWE for the WWE Women's Tag Team Titles.https://t.co/ECp4cbkHhS

— WWE (@WWE) July 11, 2020