Desde enero pasado, Kenny Omega y Adam Page se convirtieron en los Campeones Mundiales de pareja AEW, y desde entonces han defendido exitosamente sus títulos cada vez que han podido, incluyendo en un clásico de treinta minutos contra The Young Bucks que se llevó a cabo en AEW Revolution en febrero pasado, en lo que ha sido la mejor lucha de la compañía en lo que va del año.

► Kenny Omega opina sobre las luchas de seis estrellas

Kenny Omega fue considerado por algunos como el mejor luchador profesional del mundo cuando trabajó para NJPW. Ahora, algunos de esos mismos fanáticos lo atacan porque no puede hacer epopeyas de treinta minutos cada semana.

En una entrevista con The Natural Aristocrat, Kenny Omega habló sobre las expectativas que los fanáticos tienen de que tenga una lucha con calificación de 5 o 6 estrellas de Dave Meltzer en cada aparición.

"Sí, quiero decir que es un arma de doble filo porque cuando estableces ese estándar, ese precedente de que puedes tener un encuentro de seis estrellas ... Para algunas personas existe la expectativa de que, 'Oh, si veo a Kenny Omega, esto es lo que espero y voy ver!' Y hay muchas variables que intervienen en hacer una lucha de 6 estrellas. Ahora, he tenido cuatro o cinco encuentros que han alcanzado 6 estrellas o 6 y más. He tenido más de eso con 5 estrellas. Pero nunca siento la presión de tener que dar todo lo que un crítico considera sobre un partido de 5 estrellas.

Lo que intento hacer es diversificar mi currículum, nunca quiero tener que dar lo que en la mente de una persona es un encuentro de 6 estrellas. Esa lucha de 6 estrellas para él no es necesariamente lo que creo que sea un encuentro de 6 estrellas. No es necesariamente lo que mi vecino que estaba a mi lado piensa que es un encuentro de 6 estrellas. No es el pequeño Jimmy que vive en todo el mundo y que generalmente le gusta ver Sailor Moon, tal vez no lo considera una lucha de 6 estrellas. Siempre trato de tener actuaciones que puedan atraer a todo tipo de personas, de todos los ámbitos de la vida.

Creo que mientras haya alguien en el mundo, que vea una de mis actuaciones y considere que no pierde el tiempo. O una de las mejores cosas que han visto, siento que mi trabajo está completo. Entonces, sí, existe la presión de ofrecer siempre una actuación que creo que merece el interés y el elogio de alguien. Pero no necesariamente debe tener el elogio de una persona en particular."

Kenny Omega está trabajando en un horario muy diferente al que tenía en NJPW, ya que también está muy ocupado con otras cosas además de estar en el ring. Es también el Vicepresidente Ejecutivo de AEW y tiene una gran rol en el desarrollo de la división femenil, de la cual es su defensor; por lo tanto, su tiempo en el ring tiene que dividirse con las labores que hace tras bastidores.